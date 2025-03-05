Жительница Белгородской области приняла губернатора Гладкова за мошенника

По его словам, всё произошло во время выборочного обзвона жильцов домов, которые были повреждены обстрелами. Он намеревался проговорить с Сергеем Николаевичем из Белгорода, однако трубку взяла женщина, которая не поверила Гладкову, назвавшему своё имя и должность.

«Ну поздравляю вас, что вы Гладков, губернатор... Я музыкант и слышу, что вы не Гладков», — сказала она и повесила трубку.

Глава региона назвал правильным то, что люди «с сомнением относятся к звонкам от незнакомых людей и перепроверяют».

Ранее Гладков объявил об увольнении Елены Батановой с поста министра труда и соцзащиты населения Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

