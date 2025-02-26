Гладков назвал провокацией сбор денег на бронежилеты от бойца «Барс-Белгород»
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал «провокацией» сбор денег на каски и бронежилеты, который ранее открыл боец из белгородского отряда «Барс-Белгород».
Военнослужащий по имени Анатолий ранее заявил, что бойцов в его отряде лишают выплат и отправляют на боевые задания без касок. В комментариях у Гладкова он написал, что члены батальона не получают положенные выплаты в 45 тысяч рублей ежемесячно.
Гладков заявил, что получил информацию об этом бойце и отметил, что это «сознательная или бессознательная провокация, или чья-то глупость».
Также губернатор добавил, что готов решить все проблемы со снабжением военнослужащих и подчеркнул, что сбор, организованный бойцом, проверят правоохранители.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что намерен встретиться с сотрудниками скорой помощи, которых ранее лишили надбавок за неоказание помощи ветерану ВОВ Евгению Будкину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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