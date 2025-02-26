Гладков назвал провокацией сбор денег на бронежилеты от бойца «Барс-Белгород»

Гладков заявил, что получил информацию об этом бойце и отметил, что это «сознательная или бессознательная провокация, или чья-то глупость».

Также губернатор добавил, что готов решить все проблемы со снабжением военнослужащих и подчеркнул, что сбор, организованный бойцом, проверят правоохранители.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что намерен встретиться с сотрудниками скорой помощи, которых ранее лишили надбавок за неоказание помощи ветерану ВОВ Евгению Будкину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

