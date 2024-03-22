Жительница Белгорода пожаловалась Гладкову на оскорбляющий чувства верующих хлеб
Жительница Белгорода пожаловалась губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову на хлеб, который, по её мнению, оскорбляет чувства верующих. Об этом сообщает агентство «Бел.Ру».
Женщина попросила главу региона просьбой повлиять на местное предприятие «Колос», на упаковке хлебобулочной продукции которого изображен князь Владимир.
Впервые белгородка обратила на это внимание ещё в 2022 году. Она указала, что князь Владимир изображён с крестом в руке, и когда такую упаковку выбрасывают в помойку, то оскверняют христианскую символику.
«Мы сами на себя нагнетаем гнев Божий, и каждый за это несёт ответственность. Мы понимаем, что у вас много вопросов на повестке дня, но этот для нас быть должен № 1», — заявила женщина.
Отмечается, что местные жители не оценили инициативу белгородки, напомнив ей о постоянных обстрелах региона и гибели людей.
Ранее Гладков заявил, в результате украинских обстрелов за неделю в регионе погибли 16 человек и пострадали ещё 98, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru