Жители Ярославской области стали реже плеваться

В январе-феврале 2024 года в Ярославской области за плевки в общественных местах оштрафовали 93 человека, передает «Газета.Ru» со ссылкой на правительство региона.

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Отмечается, что после введения штрафов местные жители стали более ответственно относиться к содержанию своего региона.

«Количество данных нарушений постепенно сокращается», - отметили в правительстве региона.

Наказание за плевки в общественных местах ввели в Ярославской области в сентябре 2023 года. За первое нарушение предусмотрен штраф 1,5 тысячи рублей, за повторное нарушителю придется заплатить уже три тысячи рублей. Ярославская область стала первым российским регионом, который ввел такую меру, напоминает RT.

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ФОТО: yarreg.ru
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