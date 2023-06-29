«Не только за плевки!»: Юрист Соловьев призвал наказывать за нарушение чистоты на улице

«Любая ответственность, в том числе и административная, должна вводится только после изучения ее необходимости. Можно предположить, что все предыдущие годы жители Ярославской области прямо-таки заплевывали общественные места. Не думаю, что это так. Введение отдельной нормы уже вызвало скептический и, порой, весьма специфический сарказм у разного рода комментаторов. В первую очередь, в части механизмов ее применения на практике», - отметил Соловьев.

При этом собеседник НСН призвал ввести универсальную норму и наказывать в целом за загрязнение общественных мест. В список таких «противоправных» действий юрист включил, например, мусор после пикника, жвачки в кафе и шелуху от семечек.

«По сути своей - она очень правильная. Культура поведения как раз и начинается с того, что человек не может плюнуть или высморкаться на пол, сходить в туалет мимо унитаза, прилепить жвачку на окно кафе, накрошить шелухи от семечек около лавки, не убрать после себя на пикнике и т.д. Не будем сбрасывать со счетов и приезжих, они тоже далеко не ангелы и большинству из них откровенно плевать на чистоту и культуру в нашей стране. Однако вводить такие нормы необходимо по всей стране, предусмотрев универсальную норму, которая включала бы в себя все возможные случаи загрязнения общественных мест и безответственного отношения к нормам поведения и культуры», - заключил он.

Ранее адвокат Виталий Корыстов заявил «Радиоточке НСН», что поймать человека, который плюется в общественных местах, можно не только по камерам, но и при помощи бдительности сотрудников полиции.

