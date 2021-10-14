Жители Якутии получили от Путина награды за помощь при тушении лесных пожаров

Пятеро жителей Якутии получили почётные грамоты за помощь при тушении лесных пожаров в республике. Как сообщает пресс-служба Кремля, указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе, который опубликован на портале официальных правовых актов, говорится, что жителей региона наградили «за умелую организацию и проведение аварийно-спасательных работ при тушении лесных пожаров».

Почётной грамотой президента РФ наградили первого заместителя главы муниципального района «Сунтарский улус (район)» Николая Александрова и заместителя директора автономной некоммерческой организации «Центр по работе с волонтерами Республики Саха (Якутия)» Айыллаана Винокурова.

Кроме того, наградили первого зампредседателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова, главу администрации муниципального образования «Таттинский наслег» Егора Павлова и студента Якутского филиала Юридического полицейского колледжа Алексея Леонтьева.

Ранее Путин подписал указ о награждении руководителя и ведущего КВН Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

