Жители России тратят на еду треть своих доходов
Граждане России в среднем тратят на продукты питания 30,2% своих доходов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.
Всего эксперты сравнили 40 европейских государств. Меньше всего на еду тратят жители Люксембурга - 8,4% расходов, в Нидерландах и Великобритании – 10,6%, Ирландии - 11,5%, Финляндии - 11,7%.
Больше всего на продукты тратят жители Украины (50%), Казахстана (47,6%) и Молдавии (43,8%). Отметим, что Россия занимает в рейтинге 32-е место.
Ранее немецкий Bild составил рейтинг стран по уровню жизни. Первые места получили Норвегия, Швеция и Ирландия. России далось 49-е место, Украине – 88-е, пишут «Известия».
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