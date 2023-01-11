Жители России назвали главных литераторов 2022 года

Соотечественники назвали главных литераторов минувшего года. Ими стали Александр Пушкин, Захар Прилепин и Виктор Пелевин. Соответствующий опрос провел ВЦИОМ, о чем сообщил портал Lenta.ru.

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При этом назвать лучшего писателя 2022 года смог лишь каждый четвертый россиянин, 75% респондентов затруднились с ответом. Захар Прилепин собрал 4% голосов граждан России, имена Александра Пушкина и Виктора Пелевина назвали по 2% опрошенных.

По информации ВЦИОМ, с 2006 по 2018 год лучшей писательницей года неизменно признавалась Дарья Донцова.

Ранее депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман заявил, что в 2022 году прочел не так много книг, как хотелось бы, но назвал своих любимых авторов в жанре фантастики. По мнению Вассермана, это Комбат Найтов, Валерий Большаков, Михаил Ланцов и Михаил Матвеев. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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