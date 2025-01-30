Жители поселка в Магаданской области остались отопления в 50-градусные морозы

По словам местных жителей, без обогревателя температура в квартирах опускается до +4 градусов. С обогревателем жилье прогревается до +14.

Они также пожаловались на то, что в квартирах на первых этажах из-за холода невозможно даже воспользоваться туалетом.

Накануне в поселке Холодный Магаданской области ввели режим ЧС из-за перемерзшей трубы холодного водоснабжения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

