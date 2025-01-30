Жители поселка в Магаданской области остались отопления в 50-градусные морозы
30 января 202511:30
Жители поселка Холодный Магаданской области остались без воды и отопления в 50-градусные морозы, сообщает «Газета.Ru».
По словам местных жителей, без обогревателя температура в квартирах опускается до +4 градусов. С обогревателем жилье прогревается до +14.
Они также пожаловались на то, что в квартирах на первых этажах из-за холода невозможно даже воспользоваться туалетом.
Накануне в поселке Холодный Магаданской области ввели режим ЧС из-за перемерзшей трубы холодного водоснабжения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru