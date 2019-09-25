Жители Подмосковья зачитываются Яхиной и Прилепиным

Самым востребованным произведением в библиотеках Московской области является роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Именно эта книга возглавила рейтинг, который сайт «Подмосковье сегодня» составил на основе опроса, проведённого среди сотрудников 20 подмосковных библиотек.

На второй строчке рейтинга оказались сразу два произведения Дины Рубиной: «Русская канарейка» и «Наполеонов обоз». Замыкает тройку лидеров роман Алексея Иванова «Тобол». Помимо этого, в списке самых читаемых произведений оказались «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, «Обитель» Захара Прилепина, а также «Идиот» Федора Достоевского.