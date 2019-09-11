По новому роману Кинга снимут сериал

11 сентября20:43

Новый роман Стивена Кинга об экспериментах над необычными подростками экранизируют в формате сериала. Об этом сообщает ТАСС.

Кинокритик: «Оно 2» возглавил прокат из-за отсутствия альтернатив

По данным агентства, режиссером проекта выступит Джек Бендер, снимать сериал будут по сценарию Дэвида Келли.

Книга «Институт» появилась в продаже на языке оригинала 10 сентября. Старт продаж романа в России на русском языке ожидается зимой.

Ранее сообщалось, что Кинг вошел в тройку самых высокооплачиваемых писателей мира.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КнигиСериал