По новому роману Кинга снимут сериал

По данным агентства, режиссером проекта выступит Джек Бендер, снимать сериал будут по сценарию Дэвида Келли.

Книга «Институт» появилась в продаже на языке оригинала 10 сентября. Старт продаж романа в России на русском языке ожидается зимой.

Ранее сообщалось, что Кинг вошел в тройку самых высокооплачиваемых писателей мира.

