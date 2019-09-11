По новому роману Кинга снимут сериал
11 сентября20:43
Новый роман Стивена Кинга об экспериментах над необычными подростками экранизируют в формате сериала. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, режиссером проекта выступит Джек Бендер, снимать сериал будут по сценарию Дэвида Келли.
Книга «Институт» появилась в продаже на языке оригинала 10 сентября. Старт продаж романа в России на русском языке ожидается зимой.
Ранее сообщалось, что Кинг вошел в тройку самых высокооплачиваемых писателей мира.
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