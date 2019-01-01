Жители Подмосковья стали активнее переходить на ЗОЖ
Жители Подмосковья стали активнее интересоваться продуктами, позволяющими вести здоровый образ жизни. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом сообщили в областном Минпотребрынка. Там подчеркнули, что в розничной продаже спрос на продукцию из категории ЗОЖ в первом полугодии 2019-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20%».
Глава ведомства Владимир Посаженников подчеркнул, что в регионе активно набирает обороты сектор доставки фермерских товаров в рамках поддержки развития ЗОЖ-направления.
Ранее НСН писала, что в российских школах к 2020 году могут появиться программы по ЗОЖ. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По её словам, в рамках этой программы у школьников появятся специальные дневники и соответствующая литература, отмечает РИА ФАН.
Предполагается, что программы будут ориентированы на разные возрастные группы детей. Тех, кому от трёх до шести лет планируется обучать личной гигиене, детей постарше — регулированию состояния здоровья, а старшеклассников — базовым навыкам оказания первой медицинской помощи.
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