Жители Подмосковья получат выплаты за соблюдение самоизоляции 14 апреля

Жители Московской области, которые входят в группу риска по заражению коронавирусом, получат выплаты за соблюдение режима самоизоляции 14 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по региону.

По данным агентства, жители Подмосковья уже получили первые выплаты в размере 1,5 тысяч рублей. Перевод средств был произведен 26 марта.

Напомним, в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями и люди старше 65 лет. Согласно агентству, выплата будет начислена на лицевой счёт получателей мер социальной поддержки автоматически.

Накануне сообщалось, что в Подмосковье 6 апреля появится платформа по контролю за самоизоляцией.



