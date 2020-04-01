В Подмосковье 6 апреля появится платформа по контролю за самоизоляцией

По словам Воробьева, в настоящее время разработкой платформы занимаются программисты. Глава региона также подчеркнул, что в случае успешного запуска платформы гражданам будет дано детальное объяснение по ее работе.

Воробьев добавил, что разрешение на передвижение будет выдаваться в электронном формате.

Напомним, в регионе с 29 марта действует режим всеобщей самоизоляции в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в России были выявлены 440 случаев заражения коронавирусом, в том числе 15 - в Подмосковье.



