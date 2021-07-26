Жители Подмосковья получат льготы на коммерческих маршрутах транспорта
Новая система льгот для пассажиров коммерческих маршрутов разработана в Московской области. Об этом рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова на оперативном совещании губернатора Андрея Воробьёва с министрами и главами округов.
Система предусматривает бесплатный проезд для льготных категорий, половину стоимости проезда для школьников и студентов высших учебных заведений, а также скидку при оплате поездки по картам «Стрелка» и «Тройка». Подмосковный замминистра объяснила актуальность данной темы большим спросом на коммерческий транспорт.
«В Московской области 35% маршрутов - коммерческие. При этом 3,5 миллиона человек (45% населения) до сих пор не имели возможности воспользоваться льготами и скидками на проезд. Запрос жителей на льготный проезд за четыре года вырос на 80%», – приводит «Радио 1» пояснения Кротовой.
С 1 августа льготы на коммерческом общественном транспорте станут доступны в пяти муниципалитетах Московской области. Проект стартует в городских округах: Одинцово, Люберцы, Ленинский, Чехов, Наро-Фоминский. Губернатор поставил задачу распространить эту практику на всю область.
«Это важный запрос жителей, который мы слышим. «Мострансавто» предоставляет услуги по льготному проезду. А вот когда это коммерческий маршрут, то здесь, как говорят в народе, «нестыковочка». Я ставил задачу нашему минтрансу, чтобы в этом вопросе было найдено решение. Взяли наиболее проблемные территории», - подчеркнул Андрей Воробьёв.
При этом отмечается, что в случае сбоя оборудования по считыванию карт оплаты, которые предусматривают льготы и скидки, проезд будет бесплатным. При невозможности использовать льготу необходимо обращаться в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО по телефону 8 (495) 228-19-19.
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