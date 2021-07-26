Жители Подмосковья получат льготы на коммерческих маршрутах транспорта

Новая система льгот для пассажиров коммерческих маршрутов разработана в Московской области. Об этом рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова на оперативном совещании губернатора Андрея Воробьёва с министрами и главами округов.

Система предусматривает бесплатный проезд для льготных категорий, половину стоимости проезда для школьников и студентов высших учебных заведений, а также скидку при оплате поездки по картам «Стрелка» и «Тройка». Подмосковный замминистра объяснила актуальность данной темы большим спросом на коммерческий транспорт.

«В Московской области 35% маршрутов - коммерческие. При этом 3,5 миллиона человек (45% населения) до сих пор не имели возможности воспользоваться льготами и скидками на проезд. Запрос жителей на льготный проезд за четыре года вырос на 80%», – приводит «Радио 1» пояснения Кротовой.