«Кривая линия» помогает ликвидатору Чернобыльской аварии получить льготы
Органы социальной защиты несколько лет не могут выдать дубликат удостоверения участнику ликвидации Чернобыльской аварии
В годовщину трагического события 35-летней давности обратился в «Кривую линию НСН» Валерий Андрющенко. Будучи рядовым срочной службы с 21 мая по 15 июля 1986 года он принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии в зоне отчуждения. Однако сейчас никаких льгот не имеет, так как удостоверение было утеряно при переезде из Казахстана в Российскую Федерацию.
С момента получения гражданства РФ в 2014 году он обивает пороги госучреждений с целью доказать свое право на получение льгот. В итоге все замкнулось на органы социальной защиты. Но многолетние хождения по кабинетам ни к чему не привели.
Соцзащита микрорайона Климовск Подольского городского округа Подмосковья отказывает ликвидатору в выдаче дубликата соответствующего удостоверения. Чиновников не устраивает запись в военном билете со всеми подписями и печатями. Якобы не указана зона, в которой находился на тот момент военнослужащий срочной службы. Карточка учета доз радиоактивного облучения и Постановление центральной военно-врачебной комиссии Минобороны Казахстана об увечьях, полученных в ходе ликвидации аварии, в расчет не принимаются.
По информации Министерства обороны, все архивы дивизии, в которой проходил службу Валерий Андрющенко, находятся сейчас на территории Украины. Многочисленные запросы остаются без ответа.
«Откуда я мог знать зеленым юнцом, как заполняется военный билет», - посетовал в разговоре с корреспондентом НСН Валерий, - «я вообще сомневаюсь, что были в то время какие-то стандарты по внесению записей о службе в зоне отчуждения».
Возникает резонный вопрос. Уж коли в силу обстоятельств Минобороны Украины не предоставляет информацию, а запись в военном билете не устраивает, то неужели нельзя запросить подтверждение из Казахстана. Ведь именно там было получен документ о заработанных увечьях. Но, видимо, отказать проще, чем попытаться помочь.
Два дня назад в климовском отделе соцзащиты Валерию Андрющенко порекомендовали обратиться в МЧС(!).
Пока он рассуждает над логикой такого хода, «Кривая линия» сделала соответствующие запросы Министру социального развития Московской области и в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
С ответом чиновников НСН ознакомит слушателей в следующих эфирах.
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