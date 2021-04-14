Жители Перми сообщили о захвате курортом береговой полосы

Десятки жителей курортного села Усть-Качка в Пермском крае добиваются открытия доступа к берегу реки Кама, который в данный момент занят одноименным курортом. Об этом пишет URA.RU.

Пермяки направили коллективное обращение властям Пермского района, прокуратуре и МЧС. Они утверждают, что курорт захватил береговую полосу и несколько лет назад загородил доступ к территории.

Составители обращения отметили, что владелец курорта установил плату за вход, без которой местные жители и приезжающие отдыхать не могут порыбачить или посетить пляж.

«Рынок перегрет». Российский союз туриндустрии объяснил рост цен на курортах страны

Владельцы курорта в разговоре с изданием заверили, что не запрещали доступ к береговой зоне. По их словам, доступ к берегу ограничен лишь частично из-за ремонтных работ, а само ограждение было якобы установлено еще в 80-х годах «для обеспечения безопасности отдыхающих».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПермьКурортыОтдых
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры