Жители Перми сообщили о захвате курортом береговой полосы

Десятки жителей курортного села Усть-Качка в Пермском крае добиваются открытия доступа к берегу реки Кама, который в данный момент занят одноименным курортом. Об этом пишет URA.RU.

Пермяки направили коллективное обращение властям Пермского района, прокуратуре и МЧС. Они утверждают, что курорт захватил береговую полосу и несколько лет назад загородил доступ к территории.

Составители обращения отметили, что владелец курорта установил плату за вход, без которой местные жители и приезжающие отдыхать не могут порыбачить или посетить пляж.