Жители Перми сообщили о захвате курортом береговой полосы
Десятки жителей курортного села Усть-Качка в Пермском крае добиваются открытия доступа к берегу реки Кама, который в данный момент занят одноименным курортом. Об этом пишет URA.RU.
Пермяки направили коллективное обращение властям Пермского района, прокуратуре и МЧС. Они утверждают, что курорт захватил береговую полосу и несколько лет назад загородил доступ к территории.
Составители обращения отметили, что владелец курорта установил плату за вход, без которой местные жители и приезжающие отдыхать не могут порыбачить или посетить пляж.
Владельцы курорта в разговоре с изданием заверили, что не запрещали доступ к береговой зоне. По их словам, доступ к берегу ограничен лишь частично из-за ремонтных работ, а само ограждение было якобы установлено еще в 80-х годах «для обеспечения безопасности отдыхающих».
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