Жители Нур-Султана поддержали переименование города в Астану

Жители Нур-Султана в ходе публичных слушаний поддержали переименование города в Астану. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Казахстана согласился с предложением переименовать Нур-Султан обратно в Астану

Слушания прошли в онлайн-формате, в них приняли участие жители казахстанской столицы и представители общественности.

«Мы благодарны первому президенту [Казахстана Нурсултану Назарбаеву ], но само название, может быть, оно было поспешным… Ономастическая комиссия детально рассмотрела наше предложение о возвращении городу имени Астана и посчитала, что оно более соответствует требованиям, и самое главное - позволяет объединить общество», — отметил замдиректора института истории государства Буркитбай Аяган.

В начале сентября депутаты группы «Жана Казахстан» предложили вернуть столице республики прежнее название — Астана, напоминает РЕН ТВ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение. При этом Токаев призвал сохранить наименования других объектов, названных в честь Назарбаева, так как считает «историческим фактом» решающую роль первого президента в укреплении государственности Казахстана и становлении столицы, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПереименованиеКазахстан
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