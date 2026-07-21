Жители Москвы массово игнорируют запрет на купание в городских водоемах

Жители Москвы массово игнорируют запрет на купание в городских водоёмах. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По словам отдыхающих, решения властей не отвечают вызовам жаркого сезона. Также граждане заявляют, что «в интернете написано, что можно». Либо указывают, что не знали о запрете.

Находящиеся на одном из таких мест спасатели рассказали, что ежечасно оповещают москвичей о том, что купание запрещено, однако в целом «запретить и повлиять» на происходящее они не могут.

По мнению адвоката Вероники Томтосовой, помочь в разрешении ситуации может обращение в прокуратуру.

«В рамках прокурорского запроса все органы должны будут представить обоснование, почему они бездействовали и допустили такое правонарушение, и какие меры будут в дальнейшем приняты», – сказала она.

Ранее инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что купание в городских водоёмах в жаркую погоду может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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