Жители Москвы массово игнорируют запрет на купание в городских водоемах
Жители Москвы массово игнорируют запрет на купание в городских водоёмах. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По словам отдыхающих, решения властей не отвечают вызовам жаркого сезона. Также граждане заявляют, что «в интернете написано, что можно». Либо указывают, что не знали о запрете.
Находящиеся на одном из таких мест спасатели рассказали, что ежечасно оповещают москвичей о том, что купание запрещено, однако в целом «запретить и повлиять» на происходящее они не могут.
По мнению адвоката Вероники Томтосовой, помочь в разрешении ситуации может обращение в прокуратуру.
«В рамках прокурорского запроса все органы должны будут представить обоснование, почему они бездействовали и допустили такое правонарушение, и какие меры будут в дальнейшем приняты», – сказала она.
Ранее инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что купание в городских водоёмах в жаркую погоду может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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