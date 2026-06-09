Россиян предупредили об опасности тяжело заболеть после купания в фонтане
Купание в городских фонтанах может спровоцировать развитие тяжёлой формы пневмонии, известной как «болезнь легионеров». Об этом NEWS.ru заявила эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.
«Симптомы болезни напоминают грипп: высокая температура, сильный кашель, озноб, но состояние быстро ухудшается и требует немедленной госпитализации», - указала эксперт.
Она пояснила, что воду в фонтанах не очищают также тщательно, как в бассейнах, из-за чего гидротехническое сооружение становится идеальной средой для размножения опасных микроорганизмов.
Самойлова добавила, что в фонтаны также беспрепятственно попадает пыль, птичий помет и мусор. В итоге кратно увеличивается концентрация кишечной палочки и других энтеробактерий.
Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что купание в фонтанах может обернуться для граждан штрафом или даже административным арестом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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