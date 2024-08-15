Жители Липецкой области получат выплату за поврежденные при атаках БПЛА дома
Жители Липецкой области, чьи дома пострадали при атаках БПЛА со стороны ВСУ, получат единовременную. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, размер выплаты составит 50 тысяч рублей, учитываться будут все случаи повреждения, начиная с 1 июля 2024 года.
«Под действие меры поддержки попадают... жилые помещения и признанные жилыми садовые дома, а также гаражи и хозяйственные постройки – сараи, бани, навесы, теплицы», - написал Артамонов.
Он добавил, что на выплату могут претендовать все граждане, постоянно или временно прописанные в пострадавших домовладениях.
Ранее правительство России объявило о выделении из резервного фонда до 600 млн рублей на единовременную материальную помощь гражданам, пострадавшим в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru