Жители Кубани попросили «батьку Лукашенко» помочь с закрытием свалки

В своём послании они попросили белорусского лидера рассказать своему российскому коллеге Владимиру Путину о свалке, которая отравляет воду на их полях. По их словам, в ходе проверки прокуратура выявила на полигоне неустранимые нарушения, однако объект так и не закрыли.

Одна из жительниц Полтавской заявила, что вся надежда только на «Батьку», а другая пояснила, что больше обращаться не к кому.

«Тут больше не к кому обращаться, осталось только в Спортлото и Лукашенко», — сказала женщина.

Глава Красноармейского района Юрий Васин, в свою очередь, рассказал, что полигон расположен в станице на законных основаниях, закрыть его можно только по решению суда, а жители станицы могут писать «туда, куда они считают необходимым».

Ранее жители деревни Верхний Карбуш в Омской области записали видеообращение к Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу, так как местные власти на соответствующую просьбу не реагируют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

