Жители Кубани попросили «батьку Лукашенко» помочь с закрытием свалки
Жители станицы Полтавская Красноармейского района Краснодарского края записали обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщает Газета.Ru.
В своём послании они попросили белорусского лидера рассказать своему российскому коллеге Владимиру Путину о свалке, которая отравляет воду на их полях. По их словам, в ходе проверки прокуратура выявила на полигоне неустранимые нарушения, однако объект так и не закрыли.
Одна из жительниц Полтавской заявила, что вся надежда только на «Батьку», а другая пояснила, что больше обращаться не к кому.
«Тут больше не к кому обращаться, осталось только в Спортлото и Лукашенко», — сказала женщина.
Глава Красноармейского района Юрий Васин, в свою очередь, рассказал, что полигон расположен в станице на законных основаниях, закрыть его можно только по решению суда, а жители станицы могут писать «туда, куда они считают необходимым».
Ранее жители деревни Верхний Карбуш в Омской области записали видеообращение к Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу, так как местные власти на соответствующую просьбу не реагируют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru