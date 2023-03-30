«Где свобода выбора?»: В Госдуме выступили против запрета мусоропровода в домах

Накануне «Известия» сообщили, что депутаты предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а в старых домах — по возможности заварить их. Отмечается, что такая мера призвана ускорить реформу обращения с отходами в стране и для борьбы с переполненными свалками. Светлана Разворотнева отметила, что застройщикам нужно оставлять право выбора.

«Можно не директивно запретить, а оставить право выбора застройщику: хочешь, делай без мусоропровода. А те, кто хочет жить в доме с мусоропроводом, будут выбирать другой проект. Здесь главное, чтобы свобода выбора оставалась. Если говорить про старые существующие дома, то мусоропровод – это часть общедомового имущества и распоряжаться им могут только сами собственники. Есть дома, в которых живут много пожилых людей, им тяжело выходить, им без мусоропровода никак. Для того, чтобы принять такое решение, нужно переписать весь Жилищный кодекс. Думаю, что это невозможно. Тогда просто надо убирать понятие «Общедомовое имущество», - сказала Разворотнева.

Она также отметила, что если мусоропровода в доме не будет, то цены на коммунальные услуги снизятся незначительно.

«Теоретически, если мусоропроводов не будет в доме, то цены на ЖКУ могут снизиться. А практически… У нас стоимость услуг очень условно привязана к перечню работ. Если в мусоропроводе стоит автоматическая система промывки, то это копейки, которые никто не заметит», - указала собеседница НСН.