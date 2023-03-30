«Где свобода выбора?»: В Госдуме выступили против запрета мусоропровода в домах
Есть дома, в которых живут много пожилых людей, без мусоропровода им не обойтись, отметила в эфире НСН депутат Светлана Разворотнева.
Чтобы заварить уже существующие мусоропроводы в домах, нужно переписать весь Жилищный кодекс РФ, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в разговоре с НСН. Она отметила, что общедомовым имуществом имеют право распоряжаться только собственники.
Накануне «Известия» сообщили, что депутаты предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а в старых домах — по возможности заварить их. Отмечается, что такая мера призвана ускорить реформу обращения с отходами в стране и для борьбы с переполненными свалками. Светлана Разворотнева отметила, что застройщикам нужно оставлять право выбора.
«Можно не директивно запретить, а оставить право выбора застройщику: хочешь, делай без мусоропровода. А те, кто хочет жить в доме с мусоропроводом, будут выбирать другой проект. Здесь главное, чтобы свобода выбора оставалась. Если говорить про старые существующие дома, то мусоропровод – это часть общедомового имущества и распоряжаться им могут только сами собственники. Есть дома, в которых живут много пожилых людей, им тяжело выходить, им без мусоропровода никак. Для того, чтобы принять такое решение, нужно переписать весь Жилищный кодекс. Думаю, что это невозможно. Тогда просто надо убирать понятие «Общедомовое имущество», - сказала Разворотнева.
Она также отметила, что если мусоропровода в доме не будет, то цены на коммунальные услуги снизятся незначительно.
«Теоретически, если мусоропроводов не будет в доме, то цены на ЖКУ могут снизиться. А практически… У нас стоимость услуг очень условно привязана к перечню работ. Если в мусоропроводе стоит автоматическая система промывки, то это копейки, которые никто не заметит», - указала собеседница НСН.
Кроме того, Разворотнева рассказала, что в России разрабатываются более эффективные меры ускорения реформы обращения с отходами. Она отметила, что было предложено создавать рядом с домами места, в которые люди могли бы принести отсортированный мусор. За такие действия гражданам хотят делать скидки на оплату коммунальных услуг, подчеркнула депутат.
«Мотивация довольно странная: заварить мусоропроводы, чтобы стимулировать раздельный сбор отходов. А что сейчас мешает сложить в отдельные пакеты мусор, который можно направить на переработку и вынести его самостоятельно? Нужно создавать рядом с домом места, в которые люди могли бы принести отсортированный мусор, давать возможность получить скидку на оплату ЖКУ. Такие проекты есть, это гораздо более правильный подход», - резюмировала она.
Ранее «Лента.ру» со ссылкой на аналитическую службу FinExpertiza сообщила, что доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых в России на сортировку, к октябрю 2022 года достигла 50%. При этом отмечалось, что большая часть бытового мусора все еще захоранивается на полигонах, сообщает НСН.
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