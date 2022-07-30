Жители Херсонской области с российскими паспортами смогут получить полис ОМС

«У нас уже есть договоренности со страховыми компаниями. И уже ориентировочно с конца августа жители Херсонщины начнут получать полис ОМС», — заявил глава Депздрава.

Отмечается, что при наличии полисов ОМС население Херсонской области сможет получать бесплатную медицинскую помощь в России.

