Жители Херсонской области с российскими паспортами смогут получить полис ОМС

Жители Херсонской области, получившие российские паспорта, с конца августа смогут получить и полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом рассказал начальник департамента здравоохранения региона Вадим Ильмиев, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Скадовского района области.

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«У нас уже есть договоренности со страховыми компаниями. И уже ориентировочно с конца августа жители Херсонщины начнут получать полис ОМС», — заявил глава Депздрава.

Отмечается, что при наличии полисов ОМС население Херсонской области сможет получать бесплатную медицинскую помощь в России.

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ФОТО: РИА Новости / Тарас Литвиненко
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