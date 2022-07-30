Жители Херсонской области с российскими паспортами смогут получить полис ОМС
Жители Херсонской области, получившие российские паспорта, с конца августа смогут получить и полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом рассказал начальник департамента здравоохранения региона Вадим Ильмиев, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Скадовского района области.
«У нас уже есть договоренности со страховыми компаниями. И уже ориентировочно с конца августа жители Херсонщины начнут получать полис ОМС», — заявил глава Депздрава.
Отмечается, что при наличии полисов ОМС население Херсонской области сможет получать бесплатную медицинскую помощь в России.
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