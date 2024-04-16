Жители Грозного проголосовали за создание района «Путинский»

Жители Шейх-Мансуровского района Грозного проголосовали за создание на его территории района «Путинский», названного в честь президента России. Об этом сообщила пресс-служба мэрии чеченской столицы.

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В опросе приняли участие почти 35 тысяч человек. За присвоение новому району имени президента проголосовали 34,7 тысячи горожан, около 200 участников предложили свои варианты.

Городская Дума Грозного признала опрос состоявшимся. Материалы направлены в парламент Чечни.

В феврале 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о решении назвать новый район в Грозном в честь Путина. Там планируется построить 130 многоквартирных домов, социальные объекты и мечети, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:Рамзан КадыровВладимир ПутинГрозныйЧечня

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