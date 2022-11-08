Жители Гренландии рассказали о последствиях глобального потепления

Специалисты отмечают, что Арктика оказывается под особенно серьезным воздействием изменения климата. Так, многовековая культура коренных жителей Гренландии, эскимосов-калаалитов, во многом строится на особенностях местного ландшафта и климата. Основным занятием коренного населения исконно является рыбная ловля и охота. Еще до недавнего времени калаалиты ловили рыбу, используя традиционные методы, и передвигались по льдам на собачьих упряжках. Теперь же, из-за потепления, выпускать собак на лед стало опасно. То же самое касается и охоты: снежный покров острова уменьшается и сани с собачьими упряжками уже не могут передвигаться привычным темпом.



Некоторые калаалиты приспособили собак для развлечения туристов — гонок и путешествий на собачьих упряжках. Однако численность собак превышает спрос из-за сравнительно небольшого количества туристов, и эта практика не приносит большого дохода.



Эти печальные факты еще раз доказывают стремительное развитие глобального потепления, которое заметно в Арктической зоне больше, чем где-либо. Местные жители отмечают сокращение сезона морозов и отступление ледников в Гренландии за последние 20 лет.



ЮНЕСКО сообщает, что ежегодно от ледника откалывается более 35 тысяч кубометров льда и все большее количество айсбергов появляется близ береговой линии. Изменения климата в режиме реального времени ощущаются каждый день. «Мы видим это каждый день», — сообщил глава района Аваннаата Пале Жеремиассен.



Несколько лет назад университеты Копенгагена и Гренландии провели исследования, которые показали, что 90% жителей острова признают заметные изменения климата, три четверти опрошенных заявили о том, что ощущают последствия глобального потепления в своей жизни.



Тем не менее — при всех негативных последствиях глобального потепления — местные жители находят в этом и некоторые положительные черты. Климат Гренландии всегда был весьма суровым для проживания, но сейчас жить здесь стало легче. Так, ловить рыбу теперь можно с лодки, что увеличило улов, а вместе с тем и достаток рыбаков. Хуже приходится охотникам, поскольку теперь они вынуждены отправляться в более длительные и дальние экспедиции.



И, конечно, местные жители, привыкшие к своим традициям, скучают по прежним занятиям, что сказывается на уровне счастья населения острова. Калаалиты отмечают, что им больно видеть, как собаки исчезают из их традиционной культуры.



Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/news/plastik-zagryaznyaet-selskohozyaystvennye-zemli-po-vsemu-miru-s-pugayushchey-skorostyu-issledovanie









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