Жители Электростали начали жечь костер на улице, чтобы согреться

Также они хотят обратить внимание властей на данную проблему. По словам граждан, в домах продолжительное время нет отопления, температура не превышает 10-18 градусов. Жители города боролись с холодом при помощи электроприборов, однако в некоторых домах на окнах продолжает образовываться лед, из-за низких температур изо рта у жильцов идет пар.

Ранее Следственный комитет на фоне коммунального коллапса в Подольске задержал замглавы администрации городского округа, а также гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и начальника заводской котельной, на которую запитаны оставшиеся без тепла дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

