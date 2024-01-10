Жители Электростали начали жечь костер на улице, чтобы согреться
Жители города Электросталь в Подмосковье начали жечь костер на улице, чтобы согреться, сообщает «Лента.ру».
Также они хотят обратить внимание властей на данную проблему. По словам граждан, в домах продолжительное время нет отопления, температура не превышает 10-18 градусов. Жители города боролись с холодом при помощи электроприборов, однако в некоторых домах на окнах продолжает образовываться лед, из-за низких температур изо рта у жильцов идет пар.
Ранее Следственный комитет на фоне коммунального коллапса в Подольске задержал замглавы администрации городского округа, а также гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и начальника заводской котельной, на которую запитаны оставшиеся без тепла дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме РФ заявили, что в работе находятся несколько законопроектов для военных
- Жители Электростали начали жечь костер на улице, чтобы согреться
- Кабмин РФ не поддержал увеличение выплаты при рождении ребенка
- Глава Эквадора ввел в стране режим вооруженного конфликта
- Депутаты предложили создать социальные полки с бесплатными продуктами
- Маск раскритиковал военную помощь США Украине
- Стали известны подробности смерти ребенка в поезде Москва — Чита
- В Пентагоне прокомментировали несвоевременное извещение о госпитализации Остина
- ХАМАС: за неделю подбито 42 единицы военной техники Израиля
- Полковник полиции из Нижнего Тагила наказан за комментарий об избитой девочке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru