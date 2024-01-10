Жители Электростали начали жечь костер на улице, чтобы согреться

Жители города Электросталь в Подмосковье начали жечь костер на улице, чтобы согреться, сообщает «Лента.ру».

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Также они хотят обратить внимание властей на данную проблему. По словам граждан, в домах продолжительное время нет отопления, температура не превышает 10-18 градусов. Жители города боролись с холодом при помощи электроприборов, однако в некоторых домах на окнах продолжает образовываться лед, из-за низких температур изо рта у жильцов идет пар.

Ранее Следственный комитет на фоне коммунального коллапса в Подольске задержал замглавы администрации городского округа, а также гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и начальника заводской котельной, на которую запитаны оставшиеся без тепла дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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