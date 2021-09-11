Родственники отравившихся арбузом москвичек рассказали об их состоянии
Родственники девочек, которые, предположительно, отравились арбузом и были госпитализированы, рассказали об их состоянии. Семья проживает в том же доме, что и погибшие накануне после отравления ягодой подросток и пенсионерка. С матерью и дядей юных москвичек поговорили журналисты LIFE SHOT.
Дядя сестер рассказал, что пострадавшие находятся под капельницей: по его словам, врачи пока не делают прогнозов об их состоянии, но очевидно, что ситуация серьезная. Мать девочек рассказала, что после того, как они съели арбуз, их долго тошнило — около четырех часов до момента, пока родственники не вызвали скорую помощь. Женщина сама ела ягоду и пожаловалась на то, что теперь страдает от диареи.
Ранее сообщалось, что в Москве трех человек госпитализировали после отравления семьи арбузом. Об этом пишут «Известия». По данным издания, госпитализированы двое детей и 26-летний взрослый. Также прокуратура Москвы начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи на юго-востоке столицы. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением, позже девочка и пожилая женщина скончались. Накануне погибшие ели арбуз, приобретенный в магазине сети «Магнит» на Совхозной улице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Торговая сеть начала внутреннее расследование, до выяснения причин произошедшего всю партию арбузов в магазине на Совхозной снимут с продажи.
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