Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января

По его словам, гривны можно будет обменять в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРБанка и МРБ-Банка по курсу банка. Хоценко уточнил, что обменять можно будет как банкноты, так и монеты.

Ранее член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что рубль с 2023 года станет единственной официальной валютой в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

