Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января

Жители Донецкой народной республики смогут с 1 января обменять гривны на рубли в отделениях банков. Об этом сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

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По его словам, гривны можно будет обменять в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРБанка и МРБ-Банка по курсу банка. Хоценко уточнил, что обменять можно будет как банкноты, так и монеты.

Ранее член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что рубль с 2023 года станет единственной официальной валютой в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРДеньги
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