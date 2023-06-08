Жители белгородского приграничья получат по 50 тысяч рублей

Жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, получат по 50 тысяч рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Он отметил, что перечисления начнутся уже на следующей неделе. Он добавил, что эта сумма рассчитана на каждого члена семьи.

Гладков также добавил, что руководство региона старалось, чтобы перечисление прошло без «дополнительных бюрократических формальностей».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВыплатыБелгород

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