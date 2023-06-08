Жители белгородского приграничья получат по 50 тысяч рублей

Он отметил, что перечисления начнутся уже на следующей неделе. Он добавил, что эта сумма рассчитана на каждого члена семьи.

Гладков также добавил, что руководство региона старалось, чтобы перечисление прошло без «дополнительных бюрократических формальностей».

