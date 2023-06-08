Губернатор: ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе

Украинская сторона атаковала два населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор: ВСУ нет на территории Белгородской области

По его словам, в результате инцидента пострадал один житель села Вязовое. Он получил осколочные ранения, но смог сам добраться до больницы, где ему оказали медицинскую помощь.

Также украинские беспилотники атаковали инфраструктурный объект связи в селе Староселье. В результате атаки никто не пострадал, отметил Гладков.

Ранее Гладков сообщил о срабатывании над Белгородом системы ПВО по двум воздушным целям, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ДроныВСУОбстрелБелгород

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