Губернатор: ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе

По его словам, в результате инцидента пострадал один житель села Вязовое. Он получил осколочные ранения, но смог сам добраться до больницы, где ему оказали медицинскую помощь.

Также украинские беспилотники атаковали инфраструктурный объект связи в селе Староселье. В результате атаки никто не пострадал, отметил Гладков.

Ранее Гладков сообщил о срабатывании над Белгородом системы ПВО по двум воздушным целям, напоминает RT.

