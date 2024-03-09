Жители Африки обнаружили в сарае коллекцию 200 автомобилей Mercedes

По данным издания, в сарае было обнаружено около 200 автомобилей. Машины находились в сарае уже несколько десятилетий, и даже родственники коллекционера не знали об их существовании. Сейчас дети покойного планируют выставить эти автомобили на торги, которые пройдут 25 марта.

Специалисты отметили, что площадь помещения, где находились раритетные авто, сопоставила с площадью трех теннисных кортов.

В коллекции были найдены модели Mercedes 1960 и 1970 годов, а также автомобили таких марок, как Ford, Cadillac и многие другие. Известно, что покойный был страстным коллекционером автомобилей с детства, а больше всего он отдавал предпочтение автомобилям марки Mercedes. При жизни он собрал несколько сотен экземпляров, включая редкие модели и те, которыми когда-то владели знаменитости.

Ранее стало известно, что в январе-феврале 2024 года в России было продано 221 тысяча 261 автомобиль возрастом до трех лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

