Жителей затопленных территорий Оренбургской области освободили от оплаты ЖКУ

По его словам, если будет хоть какой-то факт нарушения данного решения, то надзорные органы соответствующим образом отреагируют.

«Если будет хоть какой-то факт, соответствующие надзорные структуры – полиция, прокуратура, следственные органы - безусловно примут все ресурсы», - заключил он.

Ранее Паслер заявил, что выплаты в связи с паводком в Оренбургской области уже получили 649 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

