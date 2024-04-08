Жителей затопленных территорий Оренбургской области освободили от оплаты ЖКУ

Жителей затопленных территорий Оренбургской области освободили от оплаты коммунальных услуг. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил губернатор региона Денис Паслер.

СМИ: Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

По его словам, если будет хоть какой-то факт нарушения данного решения, то надзорные органы соответствующим образом отреагируют.

«Если будет хоть какой-то факт, соответствующие надзорные структуры – полиция, прокуратура, следственные органы - безусловно примут все ресурсы», - заключил он.

Ранее Паслер заявил, что выплаты в связи с паводком в Оренбургской области уже получили 649 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Михаил Климентьев//РИА Новости
ТЕГИ:ПлатежиКоммунальные УслугиЖКУПаводокОренбургская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры