Жителей столицы ждёт дождливый вторник

Синоптики пообещали жителям столичного региона облачный и дождливый вторник. Как пишет РИА Новости, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков также отметил, что днём в Москве столбики термометров смогут дотянуться до отметки в 10 градусов тепла. По области температура составит от 6 до 11 градусов тепла, отмечает RT.

При этом, атмосферное давление немного повысится и составит 740 миллиметров ртутного столба, однако эти показатели всё равно будут ниже нормы примерно на 8 миллиметров.