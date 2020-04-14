Жителей столицы ждёт дождливый вторник
Синоптики пообещали жителям столичного региона облачный и дождливый вторник. Как пишет РИА Новости, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков также отметил, что днём в Москве столбики термометров смогут дотянуться до отметки в 10 градусов тепла. По области температура составит от 6 до 11 градусов тепла, отмечает RT.
При этом, атмосферное давление немного повысится и составит 740 миллиметров ртутного столба, однако эти показатели всё равно будут ниже нормы примерно на 8 миллиметров.
Ранее НСН писала, что синоптики посулили жителям юга России похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, понижение температуры будет обусловлено вторжением воздушных масс из Скандинавии. Вильфанд отметил, что температуры в южных регионах России на предстоящей неделе будут на 2–4 градуса ниже нормы, подчеркивают Известия. Специалист добавил, что в темное время суток столбики термометров будут опускаться до отметок -3...-5 градусов.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе на Пасху, 19 апреля. Синоптики отметили, что жителей Москвы и области ждёт умеренно-теплый пасхальный день, «резкого взрыва тепла» не ожидается. В то же время возможны небольшие дожди, отмечает «Газета.ру».
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