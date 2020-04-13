В Москве похолодает. Синоптики прогнозируют около ноля по ночам

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Россию ждет похолодание. В частности, по его словам, жители юга страны ощутят похолодание, которое будет обусловлено вторжением воздушных масс из Скандинавии.

Ранее в эфире НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Пасху погода москвичей радовать не будет.

«Погода не радует. Будет облачно, с прояснениями, местами – кратковременные осадки, ночью околонулевые отметки, днем – около четырех градусов тепла. Это в самом оптимистичном варианте», - пояснил метеоролог.

По его словам, самыми холодными днями станут среда и четверг.

