«В Москве посвежело парадоксально, ведь завтра день летнего солнцестояния, когда у нас максимальная солнечная энергия. Здесь два фактора сыграли. Во-первых, в последние четыре дня в столицу поступал воздух с севера. Во-вторых, перенос воздушных масс происходит в тылу циклона. Это означает, что небо покрыто облаками, солнечные лучи отражаются от облаков, только небольшая часть их доходит. Сегодня в Москве будет 16-18 градусов, это на четыре градуса ниже нормы. Такая ситуация будет продолжаться до конца недели. Сегодня тусклый день, а в субботу нас ждет переменная облачность, солнце мы увидим. Ночью температура на уровне 10 градусов в последние дни. В воскресенье опять нас ждут дожди, умеренные, а местами сильные», - рассказал он.

По его словам, потепление ожидается уже в понедельник, но температура все равно будет далека от «нормальных» значений.

«В понедельник температура немного повысится – до 20 градусов в центре Москвы. Но это все равно ниже нормы на три-четыре градуса. Наиболее теплым прогнозируется вторник, днем температура превысит 20 градусов. Пока резкого повышения температуры не ожидается», - добавил он.

До конца июня в Москве может выпасть еще 50–55 миллиметров осадков, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

