Жителей столичного региона предупредили о метели 15 января

По данным синоптиков, днем 15 января в столице будет до трех градусов мороза, в ночные часы — до минус шести. При этом в Подмосковье днем столбики термометров опустятся до минус пяти, в ночь на воскресенье - до минус восьми градусов.

Кроме того, в столичном регионе прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с и возможными порывами до 18 м/с. Из-за ветра до 17:00 субботы в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.

