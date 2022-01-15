Жителей столичного региона предупредили о метели 15 января

Облачность, порывистый ветер, метель и снегопад ожидаются в Москве и области в субботу. Об этом сообщает Гидрометцентра России.

МЧС предупредило об усилении ветра в Подмосковье

По данным синоптиков, днем 15 января в столице будет до трех градусов мороза, в ночные часы — до минус шести. При этом в Подмосковье днем столбики термометров опустятся до минус пяти, в ночь на воскресенье - до минус восьми градусов.

Кроме того, в столичном регионе прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с и возможными порывами до 18 м/с. Из-за ветра до 17:00 субботы в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.

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ФОТО: РИА Новости
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