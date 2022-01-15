МЧС предупредило об усилении ветра в Подмосковье

Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Подмосковье с вечера пятницы. Об этом предупреждает управление МЧС по региону.

Отмечается, что сила ветра сохранится до 10 утра субботы.

В МЧС рекомендовали не парковаться под деревьями. Пешеходам советуют избегать прохода вблизи шатких конструкций.

Ранее об изменении погоды в столице рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, постепенное похолодание начнется в Московском регионе с 15 января.

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ФОТО: РИА Новости
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