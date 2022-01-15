МЧС предупредило об усилении ветра в Подмосковье
15 января 202200:19
Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Подмосковье с вечера пятницы. Об этом предупреждает управление МЧС по региону.
Отмечается, что сила ветра сохранится до 10 утра субботы.
В МЧС рекомендовали не парковаться под деревьями. Пешеходам советуют избегать прохода вблизи шатких конструкций.
Ранее об изменении погоды в столице рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, постепенное похолодание начнется в Московском регионе с 15 января.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru