Жителей столичного региона ожидают ночные заморозки

Жителей Московской области ночью 1 и 2 июня ожидают заморозки, сообщает «РЕН ТВ».

Вильфанд: В ряде регионов ожидаются заморозки

Температура воздуха упадет до минус двух градусов. Спасатели посоветовали людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями без надобности не выходить из дома. Автомобилистов просят уменьшить скорость и соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, снег может выпасть в столице даже в июне.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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