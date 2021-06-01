Жителей столичного региона ожидают ночные заморозки
1 июня 202106:41
Жителей Московской области ночью 1 и 2 июня ожидают заморозки, сообщает «РЕН ТВ».
Температура воздуха упадет до минус двух градусов. Спасатели посоветовали людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями без надобности не выходить из дома. Автомобилистов просят уменьшить скорость и соблюдать правила дорожного движения.
Как сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, снег может выпасть в столице даже в июне.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru