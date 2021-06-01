Жителей столичного региона ожидают ночные заморозки

Температура воздуха упадет до минус двух градусов. Спасатели посоветовали людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями без надобности не выходить из дома. Автомобилистов просят уменьшить скорость и соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, снег может выпасть в столице даже в июне.

