Вильфанд: В ряде регионов ожидаются заморозки

По его словам, заморозки стоит ожидать в ночь на 30 и 31 мая. Речь идет о Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской, Новгородской областях, а также Карелии. Там ночью температура опустится до 2 градусов ниже ноля.

Еще более интенсивные заморозки на юге Сибирского федерального округа - от минус 5-7 градусов.

Ранее синоптик сообщил, что с 1 июня в центре Европейской России начнется потепление, а к концу следующей недели дневная температура повысится до плюс 25 градусов.

