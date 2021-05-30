Вильфанд: В ряде регионов ожидаются заморозки
В центре Европейской России, а также в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья и в Сибири ожидаются заморозки, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, заморозки стоит ожидать в ночь на 30 и 31 мая. Речь идет о Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской, Новгородской областях, а также Карелии. Там ночью температура опустится до 2 градусов ниже ноля.
Еще более интенсивные заморозки на юге Сибирского федерального округа - от минус 5-7 градусов.
Ранее синоптик сообщил, что с 1 июня в центре Европейской России начнется потепление, а к концу следующей недели дневная температура повысится до плюс 25 градусов.
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