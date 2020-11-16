Мурашко заявил об опасности приёма антибиотиков без рецепта

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что приём антибактериальных препаратов без назначения врача, в том числе при COVID-19, несёт колосcальные риски для здоровья.

По словам главы Минздрава, подобная терапия уже «из разряда тяжелой артиллерии», и самостоятельное назначение такого лечения «категорически не приветствуется».

Мурашко отметил, что лечение должен назначать врач, который «консультирует, и, соответственно, сопровождает во время заболевания». Одной из главных проблем, к которым может привести приём антибиотиков без рецепта, министр назвал «формирование лекарственно устойчивой флоры».

Ранее глава Минздрава заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной для граждан с момента, «как только будут запущены большие объёмы производства».

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ФОТО: РИА Новости
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