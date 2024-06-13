Жителей Санкт-Петербурга предупредили о нашествии гигантских испанских слизней

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области фиксируется нашествие гигантских испанских слизней, заявили региональном управлении Росприроднадзора, сообщает РИА Новости.

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Специалисты предупреждают, что этот вид не ядовит, но способен передавать человеку различные инфекции и паразитов.

В природе особи испанских слизней могут достигать 12 сантиметров. В России этот вид активно размножается и вытесняет местных представителей беспозвоночных. В отличие от обычных сетчатых слизней у испанцев огромные наросты или рога, а также они яркого оранжевого цвета.

В Росприроднадзоре посоветовали в случае контакта с испанским слизнем тщательно вымыть руки.

Ранее экологи нашли в Подмосковье 30-сантиметрового гигантского слизня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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