Жителей Санкт-Петербурга предупредили о нашествии гигантских испанских слизней
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области фиксируется нашествие гигантских испанских слизней, заявили региональном управлении Росприроднадзора, сообщает РИА Новости.
Специалисты предупреждают, что этот вид не ядовит, но способен передавать человеку различные инфекции и паразитов.
В природе особи испанских слизней могут достигать 12 сантиметров. В России этот вид активно размножается и вытесняет местных представителей беспозвоночных. В отличие от обычных сетчатых слизней у испанцев огромные наросты или рога, а также они яркого оранжевого цвета.
В Росприроднадзоре посоветовали в случае контакта с испанским слизнем тщательно вымыть руки.
Ранее экологи нашли в Подмосковье 30-сантиметрового гигантского слизня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru