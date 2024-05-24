Полчища саранчи атаковали районы Волгоградской области
В Волгоградской области ряд районов накрыли полчища саранчи, сообщает «Комсомольская правда».
Насекомые в гигантских количествах покрывают поля, дороги, мосты и другие объекты в населенных пунктах. Откуда они возникли в таком числе в Нижнем Поволжье пока неизвестно.
Старожилы отмечают, что такого нашествия в регионе не было уже много лет. Местные жители опасаются, что из-за саранчи они лишаться урожая.
О готовности распылить пестициды уже заявили в Минсельхозе. В ведомстве добавили, что пока этому мешает сильный ветер в местах скопления насекомых.
Ранее режим ЧС введён на Белгородчине из-за гибели посевов от заморозков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры сообщили о двукратном росте продаж туров на Маврикий
- Автоэксперт рассказал, как на автомойках и сервисах готовят машину к угону
- Актер сериала «Слово пацана» Минекаев вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»
- В ЦБ заявили о рисках операций в криптовалютах для россиян
- СМИ: Тренер «Байера» хочет пригласить Криштиану Роналду
- Любимова вручила госнаграды деятелям культуры
- Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерала Попова
- Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют летом
- СМИ: В ЕС считают, что сейчас не время для заморозки конфликта на Украине
- ЦБ ввел более строгие ограничения на кредитование заемщиков с большими долгами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru