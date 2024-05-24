Полчища саранчи атаковали районы Волгоградской области

Насекомые в гигантских количествах покрывают поля, дороги, мосты и другие объекты в населенных пунктах. Откуда они возникли в таком числе в Нижнем Поволжье пока неизвестно.

Старожилы отмечают, что такого нашествия в регионе не было уже много лет. Местные жители опасаются, что из-за саранчи они лишаться урожая.

О готовности распылить пестициды уже заявили в Минсельхозе. В ведомстве добавили, что пока этому мешает сильный ветер в местах скопления насекомых.

Ранее режим ЧС введён на Белгородчине из-за гибели посевов от заморозков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

