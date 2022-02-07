Жителей Москвы предупредили об оттепели в течение недели

Днем температура воздуха будет выше ноля, что приведет к активному таянию снега. По словам синоптика, столбики термометров будут показывать до +1 градуса.

Ночью минусовых температур тоже ожидать не стоит. В Подмосковье ожидается не ниже -4 градусов. Отмечается, что такой температурный фон выше климатической нормы на семь-восемь градусов.

Кроме того, 7 февраля в мегаполисе пройдет небольшой снег.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что снег будет мокрым, так как температура ожидается около ноля.

