Жителей Москвы предупредили об оттепели в течение недели
Текущая рабочая неделя принесет жителям и гостям Москвы оттепель, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
Днем температура воздуха будет выше ноля, что приведет к активному таянию снега. По словам синоптика, столбики термометров будут показывать до +1 градуса.
Ночью минусовых температур тоже ожидать не стоит. В Подмосковье ожидается не ниже -4 градусов. Отмечается, что такой температурный фон выше климатической нормы на семь-восемь градусов.
Кроме того, 7 февраля в мегаполисе пройдет небольшой снег.
Ранее Гидрометцентр России сообщил, что снег будет мокрым, так как температура ожидается около ноля.
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