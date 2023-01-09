Жителей Петербурга неприятно шокировал памятник Блоку

Скульптура была открыта 6 января на улице Декабристов, возле дома №57, где Блок жил и творил девять лет. При этом петербуржцы ещё до этого события выражали своё недоумение.

После открытия памятника жители Северной столицы перестали стесняться в выражениях. В частности, их разозлили потраченные «на недоразумение» бюджетные деньги.

Некоторые сравнили качество композиции с работой городской администрации, отметив, что «падающая» скульптура Блока отражает сам Петербург - «всеми забытый и погрязший в проблемах».

Кроме того, петербуржцы предложили властям не позориться и убрать памятник, а также напомнили про страшную скульптуру «Алёнка» в Нововоронеже, которую заменили после возмущения горожан.

Ранее в Нововоронеже открыли новый памятник Алёнке вместо «уродливой» скульптуры, установленной, а затем демонтированной в 2020 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

