Жителей Петербурга неприятно шокировал памятник Блоку
Жители Санкт-Петербурга раскритиковали в социальных сетях памятник русскому поэту Александру Блоку, сообщают «Невские новости».
Скульптура была открыта 6 января на улице Декабристов, возле дома №57, где Блок жил и творил девять лет. При этом петербуржцы ещё до этого события выражали своё недоумение.
После открытия памятника жители Северной столицы перестали стесняться в выражениях. В частности, их разозлили потраченные «на недоразумение» бюджетные деньги.
Некоторые сравнили качество композиции с работой городской администрации, отметив, что «падающая» скульптура Блока отражает сам Петербург - «всеми забытый и погрязший в проблемах».
Кроме того, петербуржцы предложили властям не позориться и убрать памятник, а также напомнили про страшную скульптуру «Алёнка» в Нововоронеже, которую заменили после возмущения горожан.
Ранее в Нововоронеже открыли новый памятник Алёнке вместо «уродливой» скульптуры, установленной, а затем демонтированной в 2020 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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