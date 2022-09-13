Джейсон или Ганнибал Лектор: Россияне раскритиковали новый памятник Третьяку

Статуя вратаря является подарком на 70—летие прославленного хоккеиста от ЗАО «Курганстальмост», о чём гласит соответствующая табличка. Сам Третьяк памятником остался доволен.

«Очевидно, что образ навеян голкиперами 60–70-х годов прошлого века, потому что экипировка из тех времен. Но я бы попросил всех болельщиков и любителей хоккея не сравнивать эту статую с конкретными вратарями той эпохи... Мне статуя вратаря понравилась», — заявил легендарный голкипер.

Однако россияне оказались менее снисходительными и сравнили памятник с людоедом Ганнибалом Лектером из фильма «Молчание ягнят», а также с маньяком Джейсоном из серии фильмов «Пятница 13-е», отметив, что «вместо клюшки нужна бензопила». Кроме того, пользователи назвали скульптуру «братом» Алёнки из Нововоронежа.

Ранее в Нововоронеже поставили новую фигуру Алёнки, которая заменила памятник с пугающим лицом, установленный по случаю 250-летия села Новая Алёновка в декабре 2020 года, сообщает RT.