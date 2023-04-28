Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам ВОВ
28 апреля 202311:23
Президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий жителей Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает предоставление правовых гарантий соцзащиты лицам, которые награждены знаком «Житель осажденного Сталинграда».
Ранее Путин подписал указ о правилах проживания в новых регионах РФ граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик и лиц без гражданства, напоминает RT.
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- Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам ВОВ
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru