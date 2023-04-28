Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам ВОВ

Президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий жителей Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

Закон предусматривает предоставление правовых гарантий соцзащиты лицам, которые награждены знаком «Житель осажденного Сталинграда».

Ранее Путин подписал указ о правилах проживания в новых регионах РФ граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик и лиц без гражданства, напоминает RT.

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Фото: telegram.org
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