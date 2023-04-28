Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам ВОВ

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Марочко: Киев направил в Артемовск колонну военной техники с артиллерией

Шойгу заявил, что Запад провоцирует страны мира на противостояние с Россией и Китаем

«Боюсь умереть»: Певец Андрей Губин рассказал о проблемах со здоровьем

СМИ: В России могут запретить продавать овощи в сетках

СМИ: Microsoft предложила продлить лицензии на ПО тысяче компаний в России

Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт

Ранее Путин подписал указ о правилах проживания в новых регионах РФ граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик и лиц без гражданства, напоминает RT .

Президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий жителей Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: