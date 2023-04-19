Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

Госдума приняла закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в среду, 19 апреля.

В Госдуме предложили признать бойцов ЧВК «Вагнер» ветеранами боевых действий

Из текста пояснительной записки следует, что людям, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда», предоставят правовые гарантии соцзащиты.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в России в 2023 году не будет, сообщили организаторы.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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