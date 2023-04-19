Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ
19 апреля 202315:17
Госдума приняла закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в среду, 19 апреля.
Из текста пояснительной записки следует, что людям, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда», предоставят правовые гарантии соцзащиты.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в России в 2023 году не будет, сообщили организаторы.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- В США выступили за диалог с Россией и КНР по решению конфликтов в космосе
- Госдума одобрила увеличение налоговых вычетов на образование и лечение
- В «Автодоме» опровергли информацию о завершении сделки по покупке завода Mercedes
- Путин поздравил общество «Динамо» со 100-летием
- СМИ: ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
- СМИ: Германия поставила Украине вторую систему ПВО IRIS-T
- Румыния готовится ввести ограничения на продукты с Украины
- Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области
- В ЕК сообщили, что Фон дер Ляйен не приняла решения о выдвижении на второй срок
- Полиция Украины блокирует вход в помещения Киево-Печерской лавры
19 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru