Жителей Москвы в метро предупреждают об ухудшении погоды

Синоптики предупредили, что мощнейший снегопад начнется в пятницу, 15 декабря, в регионах Центральной России и Черноземья. Как сообщил портал «Метеовести», над европейской частью РФ сошлись сразу два циклона, а также арктический антициклон, что привело к постоянному выпадению осадков. При этом завтра ураган «Ваня» принесет на Русскую равнину дополнительную волну снега. В некоторых местах за сутки выпадет более 15-20 миллиметров осадков.

Высота сугробов вырастет до 50-55 сантиметров. Тем самым будет побит рекорд 1919 года, который равняется 32-м сантиметрам.



