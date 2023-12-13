Более 400 тысяч жителей регионов РФ остаются без электричества из-за непогоды

Жители Ростовской и Псковской областей, а также Дагестана, Луганской и Донецкой народных республик, остаются без электричества из-за непогоды.

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Как сообщает пресс-служба Минэнерго РФ, всего без электроэнергии остаются 400 тысяч человек, причиной массовых отключений стали «снег, ледяной дождь, гололедно-изморозевые отложения, дождь».

«Энергетики приступают к восстановительным работам, как только позволяют погодные условия, с учётом необходимости обеспечить безопасность персонала», — указали в ведомстве.

Ранее потребление электроэнергии в России, выраженное в мощности, 8 декабря обновило исторический максимум, достигнув отметки 168 765 МВт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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